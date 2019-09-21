ظهور عالمي مبهر لسيارة لاند روفر ديفندر الجديدة

كشفت لاند روفر عن سيارة ديفندر الجديدة، من خلال عرض مشوّق لقدراتها الفائقة في معرض فرانكفورت للسيارات، حيث استهلت سيارة الدفع الرباعي الجديدة ظهورها بهبوط منحدر قاس بدرجة ميل تبلغ 42 درجة في المعرض، وترافق ذلك مع بث مباشر لإشباع فضول الجمهور المتشوق لرؤيتها حول العالم. وتعتبر ديفندر الجديدة سيارة لاند روفر الأكثر تميزاً بالقدرات الفائقة والمتانة على الإطلاق، وجاء ظهورها في فرانكفورت بعد انتهاء أولى مغامراتها في وادي القلاع في منطقة أخدود شارين النائية في كازاخستان، والتي تعتبر من أكثر الأماكن المغلقة على وجه الأرض.

وتتابع ديفندر الجديدة سلالة لاند روفر، من خلال احتوائها على الفخامة والإتقان غير المسبوقين في سيارات رينج روفر والقدرات الفائقة والطابع العملي في سيارة ديسفكري الرياضية متعددة الأغراض، وستتوفر بتصميمين لجسم السيارة هما 90 و110 مع ما يصل إلى ستة مقاعد في فئة 90 و5 أو6 أو 5+2 مقاعد في فئة 110.

وتتألف طرازات السيارة من «ديفندر»، وS، وSE، وHSE، و«فيرست إيديشن» وعلى قمة المجموعة «ديفندر إكس».