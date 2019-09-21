«رام 1500» أول شاحنة تحصل على أعلى تصنيفات السلامة

حصلت الشاحنة «رام 1500 كرو كاب» على أعلى تصنيفات السلامة للعام 2019، وهو أعلى تصنيف يمنحه معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS).

وينطبق التصنيف على شاحنات رام 1500 طراز 2020 وطرازات العام 2019 المنتجة بعد شهر مايو من هذا العام، حينما تم تجهيزها بمصابيح أمامية قابلة للتكيف تعمل بتقنية «ليد» مزودة بميزة الضوء العالي وتقنية الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ ومخفف الصدمات الأمامي.

ومن بين 6 اختبارات تحمل الصدمات التي أجراها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة، تم محاكاة 3 تصادمات أمامية. وسجلت «رام 1500» نتائج «جيدة» في كل منها، وهو أعلى تصنيف ممكن وتم تحقيق النتائج نفسها في الاختبارات الثلاثة المتبقية لتحمل الصدمات، والتي تسبب أضراراً تتسق مع التصادم الجانبيوالخلفي.

ومن المميزات الفريدة أيضاً في الشاحنة «رام 1500» استخدامها وحدة كاميرا الرادار المدمجة للتكيف مع تخفيف الاصطدام الأمامي. وتعمل وحدة كاميرا الرادار المدمجة على دمج مكونات الرادار والكاميرا خلف مرآة الرؤية الخلفية للمركبة، التي لا تقوم بتبسيط واجهتها فحسب، بل تبقي التقنيات المهمة بعيدة على الضرر في حال حدوث اصطدامات طفيفة.

وحصلت تقنية تخفيف التصادم الأمامي في «رام 1500» على تصنيف تقنية «فائقة» من معهد التأمين للسلامة على الطرقات السريعة.