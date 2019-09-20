شركات سيارات تستدعي أكثر من 56 ألف سيارة

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اعتزام «تويوتا موتورز كورب» و«نيسان موتور» وست شركات سيارات أخرى استدعاء أكثر من 56 ألف سيارة، بسبب عيوب في المكونات.

وذكرت الوزارة أن «تويوتا» و«نيسان» و«مرسيدس بنز» و«إف.إم.كيه»، التي تبيع سيارات «فيراري» و«مازيراتي» الفارهة بدأت بالفعل الاستدعاء أو تعتزم استدعاء 56192 سيارة من 37 طرازاً مختلفاً.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية للأنباء فإن «تويوتا» ستستدعي 1207 سيارات من 8 طرز مختلفة منها «لكزس إي.إس 300» الصالون بسبب خلل في نظام المكابح، و«كامري» الصــالون بسبـــب مشكلات في الوسائد الهـــــوائية و«بريوس سي»، بسبب خلل في نظام الهجين. كما تقرر استدعاء نــحو 5440 سيارة من طراز «كيوب» من شــركة «نيسان» اليابانية بسبب خلل في نظـــام الــدوائر الإلكترونية.