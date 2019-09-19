تراجع مبيعات السيارات في أوروبا

المصدر: روما - د ب أ

تراجعت مبيعات السيارات في أوروبا بشدة خلال أغسطس في مؤشر جديد على صعوبة موقف صناعة السيارات في العالم في ظل تراجع الطلب في الأسواق الرئيسية ومنافسة السيارات الكهربائية.وبحسب رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين، تراجعت المبيعات الشهر الماضي 8.4% سنوياً إلى 04ر1 مليون سيارة، بعد ارتفاعها في يوليو 1.4%.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن التراجع المسجل الشهر الماضي هو الأكبر منذ بداية العام مضيفة أنه يرجع إلى المبيعات الاستثنائية في مثل هذا الشهر من العام الماضي نتيجة العروض القوية التي قدمتها الشركات في ذلك الوقت للتخلص من مخزونها من السيارات.