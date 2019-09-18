«أودي أر إس 5» تصل الإمارات

المصدر: دبي- البيان

وصلت سيارة «أودي أر إس 5» Audi RS 5 Sportback الجديدة إلى معارض النابوده للسيارات في دبي والمناطق الشمالية، ويجمع هذا الطراز عالي الأداء بـ5 أبواب بين التصميم الاستثنائي والملاءَمة للاستعمالات اليومية مع الأداء الفائق.

وتمتاز «أودي أر إس 5» بتصميم خارجي متطور يعكس ديناميكية هذا الطراز، وذلك بفضل قاعدة العجلات الطويلة، والأبعاد الانسيابية الدقيقة.

وتتزين مقدمة السيارة بشبكٍ أمامي عريض ومسطح أحادي الإطار، يزينه شعار الحلقات الأربع باللون الأسود غير اللامع، وفتحات التهوية الكبيرة، ويتخذ هيكله شكل قرص العسل على غرار جميع طرز سيارة RS. ويمكن للسيارة أن تتسارع من السكون إلى 100كم/‏‏‏ساعة في 3٫9 ثانية وحتى تبلغ أقصى سرعة لها والتي يمكن أن تصل اختيارياً إلى 280 كم في الساعة، وتتوافر لدى النابوده للسيارات بسعر 430,500 درهم.