«هيونداي» تكشف عن مركبة كهربائية جديدة

كشفت «هيونداي» النقاب عن مركبة كهربائية جديدة، تُظهر تقدير الشركة لإرثها واهتمامها بالمستقبل.

وعرضت الصانعة الكورية نموذجاً تجريبياً للمركبة الكهربائية 45 EV، خلال مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات.

وتُنبئ المركبة المبتكرة بحلول حقبة جديدة من تصميم مركبات هيونداي، ينصبّ فيها التركيز على التحوّل الكهربائي، وتقنيات القيادة الذاتية والتصميم الذكي. ويثير المظهر الخارجي الدراماتيكي للمركبة الخيال، كما أنه يستمد الإلهام من المركبة التي شهدت تأسيس روح التصميم الأولى لهيونداي، وهي المركبة بوني كوبيه، التي كانت العلامة أطلقتها عام 1974.

وقال سانغ يوب لي النائب الأول للرئيس، رئيس مركز هيونداي العالمي للتصميم، إن المركبة الجديدة «أيقونة» لعلامة هيونداي، وتكشف بوضوح عن اتجاه هيونداي نحو المستقبل بالاستناد على إرثها العريق. دبي - البيان