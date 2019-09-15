«كاديلاك» تطرح سيارتها الديناميكية CT4 2020

المصدر: ديترويت - البيان

ترتقي كاديلاك خطوة أخرى على صعيد إعادة تنظيم مجموعة سيارات الصالون التي تنتجها، من خلال طرحها العالمي لأول سيارة صالون رياضية من طراز 2020 CT4.

تم الكشف عن هذه السيارة للعملاء من خلال حملة إعلانية على وسائل التواصل الاجتماعية، حيث جلس المشاهدون بشكل افتراضي في مقعد السائق لمحاكاة تجربة قيادة هذه السيارة. ومن المتوقع أن تجذب السيارة جيلاً جديداً من عملاء السيارات الرياضة الفاخرة.

وتتمتع السيارة بالكثير من الأمور التي توقد الحواس وتشعل المشاعر، بدءاً من نسب قيادة الدفع الخلفي وتصميمها الرياضي المذهل. وتأتي هذه السيارة بمجموعة ألوان جريئة داكنة تتضمن 11 خياراً للألوان الخارجية، بالإضافة إلى ثمانية خيارات مميزة للألوان والمواد الداخلية. وتعتمد السيارة على نظام الدفع ذي الشحن التوربيني بالكامل، وهي تستند إلى بنية كاديلاك الهندسية الخاصة بالدفع الخلفي.