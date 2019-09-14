«أودي آر إس 6» أحدث إصدارات العملاق الألماني

المصدر: دبي - البيان

تحتفل شركة «أودي» الألمانية العملاقة بمرور 25 عاماً على إطلاق أول سيارة من طراز «RS»، ويشكل أحدث إصداراتها «Audi RS 6 Avant» فصلاً جديداً ومختلفاً في تاريخ الصانع الألماني، ما يجعلها الرفيق الأمثل على الطريق في جميع الظروف، لما تتمتع به من قدرة فائقة وكفاءة مثالية بفضل النظام الهجين الخفيف.

وقال أوليفر هوفمان، المدير التنفيذي لشركة أودي سبورت: «25 عاماً مرت على إطلاق طراز RS، حيث كانت RS 6 Avant خلالها رائدة هذا الطراز بلا منازع.. سوف نطرح هذه السيارة في أمريكا الشمالية لأول مرة، وبذلك سندخل سوقاً جديداً فيه فرص كبيرة، وسنحقق مزيداً من النمو».

ومن النظرة الأولى للسيارة الجديدة يتبين الطابع الأخَّاذ لشكل هيكلها الفريد في فئته، حتى قبل أن تتحرك السيارة من مكانها. ويتميز الطراز بتصميم مغاير، حيث يتشكل المظهر الخارجي للسيارة من أجزاء خاصة بسيارات RS وحدها.

يُبرز هيكل السيارة، الذي زاد عرضه بنحو 40 ملليمتراً على جانبي السيارة مع أقواس العجلات العريضة الواسعة، الطابع الرياضي والخواص المميزة لطراز Avant عالي الأداء، فيما تعكس العجلات قياس 22 بوصة الأبعاد المذهلة للسيارة.

وتعد السيارة الجديدة أول طراز من «أودي سبورت» يبرز لغة التصميم الجديدة لسيارات RS. وتأتي السيارة بمقدمة ذات تصميم مغاير تماماً، مما يضفي عليها مظهراً متفرداً بين طرازات A6، فعلاوة على غطاء المحرك الجديد وبروزه العالي، تزود السيارة الجديدة بنفس المصابيح الأمامية المستخدمة في طراز A7.

وبالإضافة إلى المظهر المسطح الرياضي لهذه المصابيح، فإنها تتوفر أيضاً بإضاءة ليزر أمامية تعمل بتقنية RS Matrix LED كتجهيز اختياري، وأجزاء تزيينية معتمة كميزة فريدة للسيارة.

وتتألق السيارة بشبك أمامي أحادي الإطار ثلاثي الأبعاد يتخذ تصميمه شكل قرص العسل، ويأتي مطلياً باللون الأسود اللامع، مما يبرز المظهر الجريء للسيارة، لا سيما مع أبعاده الهندسية العريضة المستوية.

بالإضافة إلى ذلك تم تقليل محيط الإطار الأحادي وعرض شعار الحلقات الأربع في المصدّ الأمامي. تحيط فتحات التهوية الجانبية بمصد RS الجديد المشدود بشكل جذاب وتمتد تقريباً حتى الحافة السفلية من المصابيح الأمامية. وقد استلهم المصممون هذا التصميم من مقدمة سيارة Audi R8 الفائقة.