عروض حصرية من «العربية للسيارات» بمناسبة العودة للمدارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والموزع الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن عروضها الحصرية لفترة زمنية محدودة، بمناسبة موسم العودة للمدارس.

وبفضل هذه العروض، أصبحت بهجة امتلاك سيارة من نيسان مضاعفة الآن، لتقديمها قيمة استثنائية عالية جداً لعملائها. وبدلاً من عقد الصيانة لسنة واحدة، سيحصل العملاء الآن على الصيانة والتأمين بالمجان لمدة عامين، مما يعني أن العملاء يدفعون أقساطهم الشهرية لتغطية قيمة السيارة فقط، وإضافة إلى كل ذلك سيتمكن العملاء أيضاً من الحصول على الوقود مجاناً لمدة عامين على موديلات مختارة.

وكجزء من هذه الحملة الحصرية، تقدم إنفينيتي أسعاراً تنافسية على طرزها، حيث يبدأ القسط الشهري لسيارة «QX60» من 2569 درهماً، مع الحصول على التأمين المجاني والخدمة والضمان لخمس سنوات من دون تحديد المسافة التي تقطعها السيارة. ويكتمل هذا العرض الاستثنائي مع الطراز العصري والقوي لسيارة «QX80»، التي يبلغ قسطها الشهري 3800 درهم مع فائدة بنكية 0%.

من جهة أخرى، توفر «رينو» لعملائها فرصة امتلاك سيارة من موديلات 2020 الجديدة، والبدء بالدفع بحلول عام 2020. وتهدف حملة «العودة إلى المدارس» لفترة محدودة لإسعاد العائلات أو أي شخص يرغب في امتلاك سيارة «رينو» جديدة.

ويتم الآن تقديم أي من طرز رينو، باستثناء المركبات التجارية الخفيفة، من خلال هذه الحملة المحدودة التي تتيح لعملاء سيارات رينو 2020 تأجيل الدفعة الأولى لمدة أربعة أشهر، وفقاً للشروط والأحكام.