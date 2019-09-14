3 طرز من «هيونداي» تنال 5 نجوم في تصنيف السلامة

المصدر: دبي - البيان

حصلت طرز هيونداي من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات للعام 2020، كونا وسانتافي وتوسان، على تصنيف 5 نجوم في السلامة العامة، وهو أعلى تصنيف في السلامة تمنحه الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، بوصفه أحد جوانب برنامج تقييم السيارات الجديدة.

وتجسّد طرُز كونا وسانتافي وتوسان السلامة الاستثنائية في حالات وقوع حوادث الاصطدام، فضلاً عن قدرتها في تجنب الاصطدام، نظراً لتقنيات السلامة الجديدة التي أصبحت متاحة في طرز 2020 منها، والقائمة على نظام «سمارت سينس» الذي ابتكرته هيونداي.

ويستخدم نظام المساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي الكاميرا والرادار الأماميّين للمركبة، للمساعدة في اكتشاف حدوث تصادم وشيك وتجنّب تأثيره أو تقليل الأضرار الناجمة عنه، من خلال الفرملة الذاتية للمركبة.

أما نظام المساعدة على البقاء في المسرب، فيساعد على منع خروج المركبة عن مسارها عرضياً، من خلال استشعار الخطوط المحددة للمسار في الطرق، ويُمسك هذا النظام بزمام توجيه المركبة تلقائياً إذا لزم الأمر للحيلولة دون خروجها عن مسارها. كذلك يقوم برنامج «تحذير السائق من عدم الانتباه» بمراقبة أنماط قيادة السائق للكشف عن أي استرخاء في القيادة.