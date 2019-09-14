«رينو ميغان جي تي».. ثبات مع السرعات العالية

المصدر: دبي - البيان

أشاد خبراء بقطاع السيارات بالإصدار الأخير من رينو «ميغان جي تي 1.6 توربو»، والتي نالت إعجاب عشاق السيارات الرياضية الصغيرة حول العالم، بفضل تصميمها المميز وأدائها القوي الذي يضمن تجربة قيادة مختلفة.

وأكد الخبراء أن تجربة قيادة «ميغان جي تي 1.6 توربو» أثبتت قوة كبيرة وقدرة على التسارع في وقت قياسي، كما أنها تتميز بقدر كبير من الثبات مع السرعات العالية وقدرة أكبر على الانعطاف بنفس درجة الثبات، مما يعطي السائق قدراً كبيراً من الراحة والثقة في السيارة، وترفع مستويات الشعور بالأمان، خاصة مع القيادة السريعة على الطرقات المهيأة لذلك.

وكانت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لسيارات «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، قد أعلنت عن طرح «ميجان جي تي 1.6 توربو» خلال هذا العام.

وبالنظر إلى مزاياها العديدة التي تضمن تجربة غير مسبوقة لسائقيها، نالت سيارة «ميغان جي تي 1.6 توربو» الجديدة كذلك ثقة عشاق هذه الفئة من السيارات، ولا سيما من ناحية التصميم، والذي يرضي تطلعات السائقين والتقنيات المبتكرة مع السمات التي تميز السيارات الرياضية.

وتأتي السيارة الجديدة بمحرك توربو بسعة 1.6 لتر، ويجسد في خصائصه البراعة الفائقة للهندسة الفرنسية، كما تضم السيارة العديد من المزايا الأخرى، والتي تستخدم أحدث التقنيات المبتكرة التي توصل إليها قسم البحث والتطوير لدى شركة «رينو» الفرنسية العريقة.

كما يتمتع محرك السيارة الجديدة بقوة 205 أحصنة مع نظام ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج مزود بـ 7 سرعات لضمان أداء وتحكم أفضل عند المنعطفات يضاهي سيارات السباق. وتعتبر «ميغان جي تي 1.6 توربو» أولى سيارات «رينو» التي تُطرح في المنطقة وتكون مجهزة بنظام الدفع بالعجلات الأربع 4CONTROL، مع نظام التعليق الذي تتميز به سيارات هذه العلامة، والذي يزيد من متعة وسهولة القيادة عند المنعطفات الضيقة.

وتجسد السيارة الجديدة بتصميمها الرياضي المحسن والجذاب مع مصابيح على شكل حرف C وعجلات قياس 18 إنشاً، الطابع الخاص الذي لطالما تميزت به العلامة الفرنسية الشهيرة. كما تتميز المقصورة الداخلية بتصميمها المريح، وتأتي بخيارين من فرش المقاعد: قماش أو جلد، مع خطوط باللونين الأزرق أو الأسود.

وتتمتع سيارة «ميغان جي تي 1.6 توربو» الرياضية بجميع المزايا الفريدة لناحية التصميم الأنيق والأداء الذي يتطلع إليه جميع السائقين، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات المرغوبة لهذا الموسم.