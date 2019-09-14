فخامة وقوة أداء مع «إنفينيتي QX80»

المصدر: دبي - البيان

حظيت سيارة إنفينيتي QX80 LIMITED بشعبية كبيرة في الإمارات بعد إطلاقها في الأسواق، حيث تقدم مستوى جديداً كلياً من التميز مع تفاصيلها الفاخرة وأدائها الفائق وتشطيباتها الراقية التي تعزز فخامتها وتفردها.

تتمتع السيارة بمظهر فاخر يشع بالتميز مع الجنوط الملونة، ومقابض الأبواب ذات التشطيبات الناشفة، فضلاً عن حامي المصد الذي يأتي بلون الكروم اللامع أو الناشف. وتأتي العتبات مع تشطيبات من الألمنيوم، أما الأبواب فتتميز بتطعيمات من خشب الدردار، مع أغطية واقية مزودة بشعار «إنفينيتي» مضيء ينعكس على أرضية السيارة، كما تزدان الجهة الخلفية بطبعة «LIMITED» لتضفي على السيارة المزيد من التميز.

وتشي المقصورة الداخلية بفخامة منقطعة النظير، إذ تكسو الأبواب أغطية جلدية بلونين مختلفين. وتتميز المقاعد الجلدية المبطنة بدرزات أنيقة توفر المزيد من الراحة أثناء الرحلات الطويلة، وتتوفر بثلاثة أنماط مختلفة من الجلد والألوان: وهي الرمادي، والأسود، وجلد الألكانتارا الفخم؛ والذي يطغى على مساند اليد والسقف والمقاعد الخلفية ويمتاز بأنه يقاوم أقسى الظروف دون فقدان ملمسه الحريري.

وركزت «إنفينيتي» على الاهتمام بأدق التفاصيل في تصميم المقاعد لتمنح السائق والركاب أقصى درجات الراحة والاسترخاء. ولإضفاء المزيد من التفرد على السيارة، تم تنجيد كلمة «LIMITED» على خلفية مقاعد الصفين الأول والثاني.

أما تجربة قيادة السيارة فتوفر لسائقها شعوراً متناهياً بالأمان نظرة للثبات العالي الذي تتمتع به مع الحفاظ على القوة في الوقت ذاته، كما أن لديها قدرة كبيرة على المناورة في المنعطفات دوم أن يشعر قائدها بأي نوع من القلق.