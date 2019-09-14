«لاند روڤر ديفندر» تستعد للعودة إلى المنطقة بفيديو تشويقي

المصدر: دبي - البيان

تستعد «لاند روڤر ديفندر» للعودة إلى أسواق المنطقة بعد توقف دام عامين، ولكن بشكل مختلف عبر فيديو تشويقي يحتفي بإرث عائلة سيارات «ديفندر» وبماضيها الجميل وللكشف عن المزايا المتفردة في الطراز الجديد المقبل.

وقد أثبتت هذه السيارة نفسها كمركبة المغامرات المثالية وكأكثر رفيق يمكن الاعتماد عليه في الطرقات الوعرة والمناطق غير المعبدة، وما زالت روح الاكتشاف مستمرة، حتى عند توقف الإنتاج في يناير 2016، بعد 68 عاماً وأكثر من مليوني سيارة.

وتعتمد سيارة «ديفندر» الجديدة، التي أصبحت أقوى من أي وقت مضى، على شخصيتها البدوية، بعد تطويرها كي تلائم العصر الحديث من خلال مظهر أكثر تفرداً ومجموعة ميزات فائقة. وتم تحديد ملامح «ديفندر» الجديدة على مدى 1.2 مليون كيلومتر من الاختبارات والتطوير على الطرقات العادية والوعرة في 11 بلداً، لتحمل وعداً بإضافة قدراتٍ غير مسبوقة ومستويات جديدة من الراحة والتحكم إلى عائلة «لاند روڤر».

وفيما تستعد المنطقة لعودة هذه السيارة، قامت «لاند روڤر» الشرق الأوسط باستعراض قدراتها على كثبان دبي الرملية من خلال فيديو قصير عن ماضيها الجميل، يحتفي بإرث أقوى سيارة «لاند روڤر» تمت صناعتها على الإطلاق، وبإصداراتها الأقدم المحبوبة.