«كريم» تطلق خدمة شحن رصيد الهواتف المتحركة في الإمارات ومصر وباكستان

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «كريم» خدمة إضافة الرصيد للهواتف المحمولة من خلال محفظة «كريم باي» في كل من مصر وباكستان والإمارات، على أن يتم إطلاق الخدمة في الأردن قريباً.

ودخلت «كريم ميدان» الخدمات المالية في نوفمبر 2018 مع إطلاق ميزة التحويل من شخص إلى آخر، وشكلت هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية طموحة وواسعة النطاق. ذلك وتشكل «كريم باي» المحفظة الأكثر تحميلاً في الشرق الأوسط.

وقال جُنيد إقبال، المدير الإداري لـ«كريم باي»: إن خدمات الدفع التي تقدمها الشركة مهمة جداً لتحويل تطبيق كريم إلى تطبيق المنطقة اليومي. وأضاف أن «كريم باي» هي المحفظة الرقمية الأكثر تحميلاً في الأسواق، وأن فريق العمل سيتابع إضافة خدمات ومنتجات يمكن شراؤها من خلال التطبيق. وشدد على أهمية الفرصة المتاحة أمام كريم لخدمة 86% من السكان الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية، من خلال توفير الخدمات المالية الرقمية.