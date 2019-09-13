«فورد موتور» تطرح 8 سيارات كهربائية جديدة

المصدر: واشنطن- د ب أ

تعتزم شركة «فورد موتور» ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة طرح 8 سيارات كهربائية جديدة في السوق الأوروبية خلال العام الحالي، متوقعة أن تمثل سياراتها سواء الهجين أو الكهربائية تماماً الجزء الأكبر من مبيعاتها في هذه السوق بنهاية 2022.

وتتضمن خطة الشركة الأمريكية طرح نسخ هجين من السيارات «كوجا» و«بوما سي.يو.في» و«مونديو» في السوق الأوروبية خلال العام الحالي، وطرح نسخ كهربائية تماماً من السيارة «موستانج»، والتي سيزيد مداها عن 370 ميلاً.

وأشارت «فورد» التي عرضت تصوراتها لقطاع السيارات الكهربائية، خلال مشاركتها الحالية في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، إلى أنها تعتزم طرح 9 سيارات كهربائية في أوروبا بحلول 2024، بالإضافة إلى السيارات الثماني التي ستطرحها خلال العام الحالي.

وذكرت الشركة أنها ستتشارك مع ست شركات طاقة كبرى في أوروبا، لتوفير مستلزمات الشحن المنزلي للسيارات وتقديم رسوم الطاقة النظيفة لأصحاب السيارات الكهربائية.