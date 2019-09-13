«فولكسفاغن» تنفي تزويد محرك «إي.أيه 288» ببرنامج يتلاعب بالعوادم

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

قال متحدث باسم مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية إنه لم يتم تزويد أي سيارة تعمل بالمحرك الديزل إي.أيه 288 الذي يتوافق مع المعايير البيئية الأوروبية الجديدة المعروفة باسم يورو6 بأي برنامج كمبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم.

وكانت إذاعة «إس.دبليو.آر» الإخبارية الألمانية المحلية قد ذكرت أن «فولكسفاغن» زودت المحركات من طراز «إي.أيه 288» ببرنامج كمبيوتر يساعد في خفض كميات العوادم المنبعثة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء تشغيل السيارة في ظروف السير العادية.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن المحرك «إي.أيه 288» جاء ليحل محل محرك الديزل «إي.أيه 189» الذي كان محور فضيحة استخدام «فولكسفاغن» لبرنامج كمبيوتر يتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم التي تفجرت في 2015 وكبدت المجموعة خسائر بعشرات المليارات من الدولارات. يذكر أن «فولكسفاغن» تستخدم المحرك «إي.أيه 288» في العديد من الطرز.