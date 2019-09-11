«فولكسفاجن» تعرض «آي دي.3»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

عرضت فولكسفاجن الألمانية للسيارات سيارتها الكهربائية الجديدة آي دي.3 للجمهور.وقال هربرت ديس، رئيس فولكسفاجن، في فرانكفورت: إن «آي دي.3 أكثر من موديل جديد، فهذه هي السيارة المتوقعة منا الآن»، ووصف هذه اللحظة بأنها «لحظة حاسمة» بالنسبة للشركة

. ومن المنتظر إنتاج الموديل في مصنع الشركة في مدينة تسفيكاو في نوفمبر المقبل، وتخطط الشركة لتوريد أول دفعات من هذه السيارة في ربيع 2020. يضم برنامج فولكسفاجن للسيارات الكهربائية بعض الموديلات منها على سبيل المثال أودي إي-ترون والسيارة الرياضية الكهربائية من بورشه تايكان التي بدأ إنتاجها أمس. وتعتمد آي دي.3 على منصة إنتاج معيارية تتسم بتخفيض التكلفة باستخدام أجزاء متشابهة لأكثر من موديل.