مبيعات "كيا موتورز" العالمية تصل إلى 228,871 وحدة في أغسطس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «كيا موتورز» أن مبيعاتها العالمية لشهر أغسطس 2019، وصلت إلى 228،871 وحدة، أي بزيادة قدرها 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان «سبورتيج» الطراز الأكثر مبيعاً في كيا، حيث تم بيع 37775 وحدة في جميع أنحاء العالم في الشهر ذاته.

وبلغ إجمالي المبيعات خارج كوريا 185509 وحدات، بزيادة قدرها 3% على أساس سنوي. ويعزى ذلك في جانب منه إلى إطلاق سيارة «سيلتوس» الرياضية المدمجة في السوق الهندية في أغسطس. وتصدرت «سبورتيج» قائمة المبيعات مرة أخرى بما يقرب من 36290 وحدة، تلاها طرازان من السيدان المدمجة، وهما: ريو (برايد) و «كي 3» (فورت)، واللذان تم بيع منهما 24704 و22167 وحدة على التوالي.