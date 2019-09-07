«نيسان» تدرس معاقبة رئيسها التنفيذي لتلقيه أجراً غير مستحق

المصدر: طوكيو - رويترز

قال مصدران مطلعان لرويترز أمس إن نيسان موتور لا تدرس حالياً مطالبة رئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا بالاستقالة، بعد يوم من اعترافه بتلقي أجر زائد بالمخالفة للوائح داخلية، ومن المتوقع أن يبحث مجلس إدارة الشركة، الذي من المقرر أن يجتمع الاثنين، اتخاذ إجراء عقابي محتمل.

وذكرت رويترز أن تحقيقاً داخلياً خلُص إلى أن سايكاوا ومسؤولين تنفيذيين آخرين تلقوا أموالاً على نحو غير ملائم، مما يثير شكوكاً في تعهد سايكاوا بتحسين الحوكمة في أعقاب اعتقال كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة الشركة السابق العام الماضي في اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.

وقال أحد المصدرين رداً على سؤال عما إذا كان سايكاوا قد يستقيل لتحمل المسؤولية عن الادعاء بسوء السلوك «لن يحدث هذا. وانه لا يوجد مبرر قانوني. واعتذر سايكاوا وتعهد بإعادة أي أموال حصل عليها بشكل غير ملائم عندما أقر للصحافيين اليابانيين بحصوله بشكل مخالف على أموال مرتبطة بأداء الأسهم ضمن «برنامج من عهد غصن».