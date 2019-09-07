خطة صينية لإنعاش مبيعات السيارات الكهربائية

المصدر: بكين - د ب أ

تبحث الصين آليات إنعاش مبيعاتها من السيارات الكهربائية إلى 60% من عدد السيارات التي تباع في البلاد بحلول 2035.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة على الخطة الجديدة قولها إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية هي الجهة المنوطة بتنفيذ خطة الحكومة لتطوير صناعة السيارات خلال الفترة من 2021 وحتى 2035. وأوضحت المصادر أن هذه الخطة ما زالت قيد الدراسة ومن الممكن إدخال تعديلات عليها.

وكانت الصين أعلنت خارطة طريق بشأن تطوير صناعة السيارات في 2017، عندما قالت إن السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة ستمثل أكثر من عشرين بالمئة من حجم المبيعات بحلول عام 2025.

وذكر مصدر مطلع أنه في إطار المقترحات الجديدة، فإن نسبة مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة سوف تصل إلى 40% من إجمالي مبيعات السيارات في الصين بحلول عام 2030، في الوقت الذي يتجه فيه العالم بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي.

وجدير بالذكر أن نسبة المبيعات المستهدفة بحلول 2035 تمثل زيادة بواقع 12 ضعفاً عن مبيعات السيارات الكهربائية في الوقت الحالي، والتي تمثل 5% فقط من إجمالي مبيعات السيارات في الصين. وستضيف هذه الخطوة مزيداً من الضغوط على شركات السيارات في العالم لزيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية من أجل تعزيز قدرتها على التنافس في أكبر سوق سيارات في العالم.