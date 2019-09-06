محاكمة كارلوس غصن تبدأ في مارس

المصدر: طوكيو - رويترز

قال فرنسوا زيميراي، محامي كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة «نيسان موتور» إن محاكمة موكله المتهم بارتكاب مخالفات مالية في اليابان ستبدأ في مارس المقبل، حسبما نقلت وكالة «كيودو» للأنباء.في سياق متصل، انزلقت «نيسان موتور» في فضيحة جديدة بشأن أجور المسؤولين بعد إقرار الرئيس التنفيذي للشركة هيروتو سايكاوا بحصوله على أجر زائد بالمخالفة للوائح الداخلية في إطار برنامج وضعه غصن.

وقال مصدر مطلع إن تحقيقاً داخلياً خلص إلى أن سايكاوا ومسؤولين آخرين تلقوا أموالاً على نحو غير ملائم، مما يثير شكوكاً في تعهد سايكاوا بتحسين الإدارة في أعقاب اعتقال غصن في اتهامات تتعلق بسوء السلوك المالي.

واعتذر سايكاوا وتعهد بإعادة أي أموال حصل عليها بشكل غير ملائم عندما أقر للصحفيين أمس بحصوله بشكل مخالف على أموال مرتبطة بأداء الأسهم ضمن «برنامج من عهد غصن».