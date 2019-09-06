«ميتسوبيشي» تستثمر في «ويم»

المصدر: هلسنكي - د ب أ

انضمت شركة «ميتسوبيشي كورب» اليابانية إلى شركة «تويوتا فاينانشال سيرفس» الذراع المالية لمجموعة «تويوتا موتور» في خطط الاستثمار بإحدى الشركات الفنلندية، التي تسعى إلى تقديم بدائل جيدة لامتلاك سيارة خاصة عبر تطبيق خاص.

وقال سامبو هيتانين الرئيس التنفيذي لشركة «ماس جلوبال أوي» الفنلندية والتي تمتلك تطبيق «ويم» الذكي لخدمات السيارات عبر الهواتف الذكية، إن شركة «ميتسوبيشي» اشترت حصة من أسهم «ماس» التي فتحت الباب أمام انضمام مستثمرين جدد إلى قائمة ملاكها.

وكانت «ماس» قد جمعت نحو 24 مليون يورو (26 مليون دولار) من المستثمرين بحسب ما أعلنته في أبريل الماضي. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن هيتانين القول إن «ماس جلوبال» تبحث عن مستثمرين استراتيجيين لا يبحثون فقط عن المال ولكن عن قيمة مضافة.

يذكر أن «ماس جلوبال» تعتبر شركة رائدة في مجال خدمة النقل في العاصمة الفنلندية، حيث بدأت العمل فيها عام 2017.