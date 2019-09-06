زيادة مبيعات هيونداي وكيا في السوق الامريكية 12.3 %

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات مجموعة «هيونداي موتور جروب»، والتي تضم «هيونداي موتور» و«كيا موتورز»، تحقيق الشركتين مبيعات قوية في السوق الأمريكية بفضل قوة مبيعاتهما في فئة السيارة الرياضية متعددة الأغراض «إس يو في».

ووصلت مبيعات «هيونداي» و«كيا» مجتمعة في أمريكا خلال أغسطس الماضي إلى 124467 سيارة بزيادة 12.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كانت المبيعات 110793 سيارة.

وأشارت وكالة يونهاب للأنباء إلى نمو مبيعات سيارات «هيونداي» في السوق الأمريكية بنسبة 12% سنوياً الشهر الماضي إلى 63737 سيارة، مقابل 56929 سيارة خلال أغسطس 2018 لتواصل مبيعاتها الأمريكية النمو للشهر الثالث عشر على التوالي.

وزادت مبيعات سيارات «كيا» في السوق الأمريكية الشهر الماضي بنسبة 12.7% سنوياً إلى 60730 سيارة بفضل المبيعات القوية لفئة «إس.يو.في».