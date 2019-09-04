تحسن مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

شهد سوق السيارات في ألمانيا تحسناً في مبيعاته على الرغم من تباطؤ الطلب على السيارات عالمياً. وأعلنت رابطة شركات تصنيع السيارات في ألمانيا أمس أن عدد السيارات الجديدة التي حصلت على تراخيص سير بلغ 313 ألفاً و800 سيارة في أغسطس الماضي.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد السيارات الجديدة التي حصلت على تراخيص سير خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام إلى نحو 2.5 مليون سيارة.كما تلقت الشركات الألمانية المزيد من الطلبيات من الخارج.

يشار إلى أن الطلب على السيارات الألمانية من الصين والولايات المتحدة وأسواق أوروبية مهمة سجل تراجعاً في الفترة الأخيرة.

وكان برنهارد ماتس، رئيس الرابطة، صرح أول من أمس بأن «الريح الاقتصادية أصبحت أكثر قسوة»، لافتاً إلى أن قطاع صناعة السيارات شعر بهذا أيضاً. وأوضح ماتس أن إجمالي حجم الطلبيات في الفترة الماضية من العام تراجع 5% مقارنة بحجمه في نفس الفترة من 2018.