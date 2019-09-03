«بنتلي» تطرح صوراً لسيارة مستقبلية جديدة

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «بنتلي موتورز» مجموعة جديدة من الصور الديناميكية لسيارتها المستقبلية فائقة التطوّر EXP 100 GT، التي كان قد تم الكشف عنها في مقر «بنتلي» بمدينو كرو البريطانية، احتفالاً بالمئوية الأولى على تأسيس علامة السيارات العريقة.

وتشكّل السيارة تجسيداً لمستقبل علامة «بنتلي» إذ إنها عبارة عن إعادة تصور لمستقبل السيارات الفاخرة عالية الأداء للمستقبل، فإضافة إلى موضوع التنقّل، سوف تسهم السيارة في تعزيز تجربة المالك في عالم السيارات الفاخرة عالية الأداء، أكان هو من يقوم بقيادتها أم يتم اعتماد تقنية القيادة الذاتية.

وتحمل السيارة المستقبلية سمات «بنتلي» الفريدة، كما أنها مستوحاة من إدراك الشركة التام لرغبات العملاء المتطلّعين للمستقبل الذكي. وتتميّز السيارة بتصميمها الجميل وهي تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي .