محامي كارلوس غصن يتهم نيابة طوكيو بـ«الانحياز»

المصدر: باريس - أ ف ب

هاجم المحامي الفرنسي للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «نيسان-رينو» كارلوس غصن الذي وجهت إليه أربع اتهامات في اليابان، في مقال نشر في صحيفة فرنسية، نيابة طوكيو التي اتهمها «بالانحياز».

وكتب زيميراي: «حان الوقت لكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النائب العام لطوكيو»، مشيراً إلى تقصير خطير في واجب عدم الانحياز، مثل تواطئه الأعمى مع نيسان والسلطات السياسية في البلاد.

وأضاف: «كل شيء يبدو مباحاً للنائب العام الياباني الذي يبدو أن الرهان الفعلي في نظره هو حفظ ماء وجه وتقويض الوصاية الفرنسية على نيسان عبر حماية مسؤوليها الحاليين الذين أُبرم اتفاقاً سرياً معهم». وتابع: «كيف يمكن لديموقراطية أن تقبل بحرمان زوجين من أي اتصال منذ 150 يوماً انتقاماً من الزوجة التي كانت محقة في إدانة تجاوزات نظام، حتى إن النائب العام تجرأ على طرح هذه الحجة.. لقد نبهت رؤساء الدول والرأي العام.. ليست هناك وسيلة لإسكاتها». وأكد أن المعاملة المخصصة لمواطننا تمييزية وهذه الحدة الاستثنائية تضر بإمكانية إجراء محاكمة عادلة.