«فولكسفاجن» في جنوب أفريقيا تتوقع خسائر

المصدر: جوهانسبرج - د ب أ

حذر المدير التنفيذي لفرع شركة «فولكسفاجن» في جنوب أفريقيا، توماس شيفر، من أنه «إذا خرجت بريطانيا على نحو قاسٍ من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، قد نشطب هنا دورية عمل بأكملها».

وتأتي تصريحات شيفر على خلفية اتفاقية الشراكة الاقتصادية (إي بي إيه) بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، والتي تقوم «فولكسفاجن» بموجبها بتصدير نحو 50 ألف سيارة طراز «بولو» من جنوب أفريقيا إلى بريطانيا سنوياً، وبدون جمارك. وتنص الاتفاقية على ألا تقل نسبة القيمة المضافة في أفريقيا عن 60%.

وحتى الآن تدخل أيضاً المكونات الواردة من الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا ضمن هذه القيمة المضافة. وفي حال خروج بريطانيا بدون اتفاق، فلن تستفيد المملكة المتحدة من اتفاق الشراكة الاقتصادية.