الصين تعفي سيارات تسلا من ضريبة المبيعات

المصدر: شنغهاي - رويترز

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في موقعها على الإنترنت، إن الصين ستعفي السيارات الكهربائية التي تنتجها شركة تسلا من الضريبة على المبيعات، وهو ما رفع سهم الشركة أكثر من 4 % في التعاملات المبكرة.

وتفرض الصين حالياً ضريبة على المبيعات بنسبة 10 % على بيع كل مركبة. ويمكن لهذه الخطوة أن تقلل تكلفة شراء سيارة تسلا بما يصل إلى 99 ألف يوان (13957 دولاراً) وفقاً لتدوينة على حساب تسلا على موقع (وي تشات) للتواصل الاجتماعي.

وتم إدراج 16 طرازاً، هي جميع سيارات تسلا المباعة في الصين، في الوثيقة التي أصدرتها الوزارة بما في ذلك نماذج إس وإكس و3. ولم يعلن عن سبب لقرار إعفاء السيارات من الضريبة على المشتريات.

وقال فرانك شفوبي المحلل في نورد إل بي «هذا (الإعفاء الضريبي) سيكون أمراً رائعاً نسبة لتسلا، خاصة وأن الصين هي السوق الأكثر أهمية لتسلا لتحقيق أرباح».

من ناحية أخرى، فإن الرسوم الجمركية العقابية الجديدة لم يتم سحبها بعد والتي يمكن أن تضع عبئاً على تسلا.

وفي حين أن تسلا لا تكشف عن المبيعات في كل بلد، فإن شركة الاستشارات إل إم سي أوتوموتيف تقدر مبيعات تسلا في الصين بما يصل إلى 23678 مركبة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أو ما يقرب من ضعفي عدد السيارات التي باعتها قبل عام.

وتتيح الصين فرصا كثيرة للشركة التي يقودها رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لكونها أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

وتقوم تسلا بالفعل ببناء مصنع في شنغهاي، هو أول مصنع للشركة في الخارج، والذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية العام، وتبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 250 ألف مركبة بعد حساب إنتاج الطراز واي.

وتقوم الشركة أيضاً بحملة واسعة للترويج لمبيعاتها في الصين.