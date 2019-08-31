«تويوتا» تغلق مصنعاً في بريطانيا مؤقتاً خوفاً من «بريكست»

المصدر: لندن - د ب أ

تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات إغلاق مصنعها في مدينة بيرنستن البريطانية مطلع نوفمبر المقبل مؤقتاً خوفاً من حدوث عرقلة عمليات الإنتاج جراء خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن كريس أوكيف، مسؤول العلاقات الخارجية، بشركة تويوتا موتور في أوروبا قوله في مقابلة عبر الهاتف إن الشركة تعتزم استئناف الإنتاج في المصنع الذي ينتج السيارة كورولا سيدان يوم الاثنين 4 نوفمبر.

وأكد أوكيف إن إنتاج المصنع لن يتأثر جراء الإغلاق لأن تويوتا ستقوم بتوفير مخزون يوازي يومين من الإنتاج.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل. وهدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالخروج من التكتل دون اتفاق إذا لم يتسنَّ إعادة التفاوض بشأن الشروط الحالية.

وتقول شركات السيارات البريطانية منذ إجراء الاستفتاء على الخروج عام 2016 إن الانفصال عن الكتلة الأوروبية بدون اتفاق سيكون بمثابة الكارثة. وتراجع إنتاج السيارات في بريطانيا خلال يوليو الماضي للشهر الـ14 على التوالي، فيما تراجعت الصادرات 15% حسب بيانات رابطة مصنّعي وتجار السيارات البريطانية.