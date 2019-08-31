«إنفينيتي QX30».. قيادة ديناميكية

المصدر: أبوظبي - البيان

تحظى سيارة إنفينيتي QX30، بمظهرها الجذاب وتوجيهها الرشيق وملامحها الجريئة، التي تُعبّر عن جوهر التصميم الإبداعي. صُممت السيارة لتقدم تجربة قيادة ديناميكية ومُلهمة، بمساعدة نظام الدفع الذكي بكامل العجلات. وتعتبر هذه السيارة من بين أكثر السيارات أماناً في فئتها نظراً لمجموعة من التقنيات النشطة التي تعزز تجربة القيادة، وتوفر أقصى درجات السلامة لجميع الركاب.

وتتمتع إنفينيتي QX30 بموقع متميز في هذه الفئة من السيارات، وتسد الفجوة بين فئة المركبات المدمجة الفاخرة والطرازات الأكبر حجماً من فئة الكروس أوفر، وهما فئتان متنافستان في أسواق السيارات. وقد صممت السيارة لجيل جديد من عملاء الفخامة ممن يقدرون التصميم المتكامل، الذي يتحدى الحدود المرسومة بين فئات السيارات.

وتبقى السيارة مخلصة لملامح التصميم الأنيق والقوي التي رسمت معالم السيارة التجريبية الأصلية QX30، حيث يمثل الهيكل الخارجي المنحوت على نحو واضح ومظهرها الفريد كسيارة تنتمي لفئة الكروس أوفر والتصميم اللامتناظر للمقصورة الداخلية أسلوب إنفينيتي، الذي يركز على التصميم في عملية تطوير المنتجات.

وتتميز السيارة بمنحنيات دراماتيكية وخطوط منحوتة مائلة تمنحها شخصية تثير الإعجاب وأشكالاً ديناميكية جديدة ومظهراً أكثر تأثيراً. وتتميز السيارة بتعدد استخداماتها كونها سيارة من فئة الكروس أوفر ابتداء من جاذبية تصميمها الفريد ومجموعة واسعة من معايير الراحة والملاءمة والسلامة والمزايا الديناميكية، إلى جانب ارتفاعها عن الأرض وآلية نقل الحركة ذات الثبات العالي التي صُممت لتمنح السائق مستوى إضافياً من الثقة.

ويمتد الأسلوب الجريء الذي تعتمده إنفينيتي في مجال التصميم إلى داخل QX30، وهو أسلوب يتحدى المعايير التقليدية للتماثل من خلال مقصورة داخلية تمنح تعبيراً مميزاً إضافة إلى كونها عصرية وديناميكية. تتوفر QX30 باختيار الباقة الفخمة «كافيه تيك» (Café Teak)، بمقاعد من جلد نابا البني وتطعيمات لوحة التجهيزات المركزية والكونسول بالجلد البني وتطعيمات الأبواب مع درزات سوداء متباينة وحزمة التجهيزات الوسطية المحاطة بالخشب الأصلي.