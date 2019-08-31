نيسان «أورفان» و«ناڤارا بيك أب» طرازات 2020 في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «العربية للسيارات»، الوكيل الحصري لعلامة «نيسان» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن وصول طرازي «نيسان أورفان» و«نيسان ناڤارا بيك أب» 2020، لتوفر بذلك لعملاء ومالكي أساطيل السيارات التجارية الخفيفة الخيار الأمثل لترقية سياراتهم إلى الطرازات الأحدث. وتتمتع «ناڤارا 2020» بتصميم عصري أنيق يتيح أرقى وسائل الراحة والتقنيات الذكية بصورة تجمع بين الأداء القوي وكفاءة استهلاك الوقود.

وتأتي السيارة بخيارات الدفع الثنائي والدفع الرباعي مع ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي وبمحرك، يعمل بوقود البنزين إلى جانب العودة لاستخدام محركات الديزل، وهي متاحة للعملاء بأسعار تنافسية للغاية تبدأ من 76,125 درهماً إماراتياً فقط.

وتعتبر شاحنات الفان «أورفان» الجديدة الخيار الأمثل لنقل البضائع بأمان إلى وجهات متعددة، فيما تتمتع ميكروباصات «أورفان» بسعة 13 راكباً مع مقاعد مثبتة وتوفر مساحة رحبة للأرجل والرأس، وهي تواكب مختلف لوائح السلامة القانونية. وتقدم «أورفان 2020» مواصفات متنوعة تضمن راحة العملاء بما في ذلك طرازان بـ 4 أو 5 أبواب، وناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي، وذلك بأسعار مغرية تبدأ من 77,175 درهماً إماراتياً.