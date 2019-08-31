5 نصـائح رئيسية للقيادة الآمنة خلال الصيف

ينصح خبراء ومختصو علامات السيارات، قائدي المركبات باتباع 5 تدابير وإجراءات رئيسية خلال قيادتهم اليومية، لا سيما خلال فصل الصيف، أو في الأجواء مرتفعة الحرارة، منها:

1. سائل تبريد المحرك من أهم الأمور التي يجب الكشف عليها بشكل «يومي»، خلال القيادة المستمرة في الأجواء مرتفعة الحرارة، ويجب استخدام أنواع مخصصة من السوائل التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

2. على قائد المركبة معاينة زيوت السيارة الرئيسية باستمرار للتأكد أنها في مستوياتها الصحيح لأن الزيوت الجديدة والنظيفة تساعد قطع السيارة التي تحتاج إلى الزيوت من العمل بسلاسة وأداء عال وتبقيها في مستويات حرارة منخفضة.

3. تعاني مكابح السيارة «الفرامل» أكثر من قطع السيارة الأخرى خلال القيادة في الصيف وأوقات الحرارة المرتفعة، وإذا لم تكن المكابح من نوعيات ممتازة مصممة لتحمل أقصى درجات الحرارة العالية، فلن تعمل بالشكل السليم والأداء الصحيح.

4. يجب التأكد من سلامة إطارات المركبة، والتأكد أيضاً من مستوى الهواء بها، من خلال مراجعة دليل المالك للتأكد من مستوى ضغط الهواء في الإطار خلال الصيف، لأنه يختلف تماماً عن مستواه خلال الشتاء، حيث إن ضغط الإطار في الصيف يكون أقل، وذلك لأن الحرارة الخارجية العالية تساعد على زيادة الضغط داخل الإطار بشكل أكثر بكثير مما عليه الوضع خلال القيادة في الأجواء البادرة.

5. تعتبر الصيانة الدورية والمكثفة للسيارة خلال فترات الصيف والحرارة العالية من أهم الأمور التي لا يجب التغاضي عنها، أو التقاعس عن عملها.