هيونداي تعتزم تطوير 17 مركبة كهربائية تجارية

المصدر: سيئول- د ب أ

كشفت «هيونداي موتور» عن اعتزامها تطوير 17 مركبة تجارية كهربائية بحلول عام 2025، في أحدث خطوة لتلبية الطلب المتزايد على السيارات صديقة البيئة.

وتعتزم الشركة الكورية الجنوبية إضافة 7 مركبات كهربائية بالكامل و10 مركبات تعمل بخلايا الوقود إلى مجموعة منتجاتها من المركبات التجارية.

وتتضمن مجموعة المركبات الكهربائية، التي تعتزم «هيونداي» تطويرها حافلة كهربائية وأخرى تعمل بخلايا الوقود، ستوردها الشركة إلى حكومة بلدية العاصمة الكورية الجنوبية سيئول لاستخدامها في خدمة النقل العام، بحسب ما نقلته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم الشركة.

تأتي هذه الخطوة في الــوقت الذي تتسابق فيه شركات صناعة السيارات العالمية في تطـــوير سيارات صديقة للبيئة.