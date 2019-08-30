منصة لخدمة السيارات على مدار الساعة تنطلق في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سيرفيس ماي كار ServiceMyCar.ae، أول منصة إلكترونية مختصة بخدمات وصيانة السيارات في المنطقة، رسمياً إطلاق خدماتها في دبي. وتوفر المنصة خدماتها عبر الإنترنت على مدار الساعة لتوفير الوقت والجهد على الباحثين عن خدمات صيانة السيارات.

وبدأت المنصة عملها في مارس 2018 وشهدت نمواً لافتاً خلال هذه المدة لتعزز مكانتها كعلامة معروفة في جميع أنحاء الإمارات. وأصبح لدى سيرفيس ماي كار أكثر من 30 مركز صيانة وخدمة سيارات مرخصاً ومعتمداً ومزوّداً بالكامل بأحدث التجهيزات العالمية في مختلف أرجاء الإمارات، إضافة إلى أسطول مؤلف من 12 شاحنة لجمع المركبات وفريق من 15 موظفاً.

وتقدم هذه المراكز طيفاً واسعاً من الخدمات التي تتراوح بين الصيانة العامة للسيارات إلى أعمال الإصلاح الصغيرة والكبيرة والعناية بالإطارات واستلام السيارات وإعادتها وصولاً إلى خدمات الغسيل والتنظيف.