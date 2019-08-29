«فولكسفاجن» تستثمر مليار يورو لإنتاج سيارات كهربائية

المصدر: إيمدن - د ب أ

تعتزم مجموعة فولكسفاجن الألمانية للسيارات استثمار نحو مليار يورو لإعادة هيكلة مصنعها في مدينة إيمدن لتحويله إلى مقر لإنتاج سيارات كهربائية، وأوضحت أكبر شركة تصنيع سيارات في أوروبا أن من المنتظر تجهيز المصنع بمنصة إنتاج المحركات الكهربائية (إم إي بي) اعتباراً من عام 2021 على أن يبدأ إنتاج السيارات في 2022.

وتعتزم الشركة رفع مبيعاتها من السيارات الكهربائية التي تحمل العلامة فولكسفاجن إلى أكثر من مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2025 على أقصى تقدير.

من جانبه، قال مانفريد فولف، رئيس مجلس العاملين في فولكسفاجن، إن الوعود الاستثمارية التي قطعها مجلس الإدارة تتناسب بشكل جيد مع ضمان تأمين الوظائف الساري حتى نهاية 2029 وتمنح العاملين وعائلاتهم شعوراً بالأمان.