استحواذ متبادل بين «تويوتا» و«سوزوكي»

المصدر: طوكيو - د ب أ

تعتزم شركتا تويوتا وسوزوكي تعزيز تحالفهما باستحواذ كل منهما على حصة في الأخرى، في مسعى لتقوية مكانتهما في ظل تحول صناعة السيارات بصورة أكبر باتجاه السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن بيان للشركتين أن تويوتا، أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، ستستحوذ على 2ر5% من أسهم سوزوكي مقابل 96 مليار ين (907 ملايين دولار) بينما ستستحوذ سوزوكي على حصة أصغر بقيمة 48 مليار ين في تويوتا.ويأتي هذا التحرك للبناء على العلاقات التي تأسست بينهما 2017 بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية. وقالتا إن الاستحواذ المتبادل للأسهم سيتم تنفيذه بعد الحصول على الموافقات من سلطات حماية المنافسة الخارجية.