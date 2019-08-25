صندوق خشبي فاخر لمفاتيح «بنتلي مولسان دبليو أو»

المصدر: دبي - البيان

قام قسم مولينر (وهو قسم الطلبات الخاصة في شركة بنتلي موتورز) بابتكار 100 قطعة فنية حصرية هي عبارة عن صندوق خاص للمفاتيح مصنوع يدويّاً ومصمّم خصيصاً لتسليمه للعملاء عند تسلّمهم سيارة «مولسان دبليو أو» الجديدة ذات الإصدار المحدود، إحياء لذكرى والتر أوين، الأب المؤسس لشركة «بنتلي».

يحتوي الصندوق الخاص بالمفاتيح على مجموعة من التذكارات المتميزة، ومنها نموذج مصغّر من السيارة الخاصة لمؤسس علامة «بنتلي» ذات محرّك سعة 8 لترات، وقد تم تصنيع النماذج حصرياً لإحياء الذكرى المئوية في تاريخ علامة السيارات الفاخرة.

كما يضمّ الصندوق التذكاري الخاص قطعة فنية لرمز «B» بالأجنحة وضعت إلى جانب مجموعة من ثلاثة مفاتيح، وكتيباً مطبوعاً مع صور تنشر المرة الأولى لسيارة «بنتلي» طراز 1930 المشهورة بمحركها سعة 8 لترات. وتمت إضفاء لمسة أخيرة على هذه الهدية التذكارية من خلال شهادة الأصالة الموقعة من قبل رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بنتلي» أدريان هولمارك، ومدير التصميم بقسم مولينر، ستيفان شيلاف. ويتميّز الصندوق المصنوع يدويّاً بتصميم متميز تزيّنه لمسات فريدة.