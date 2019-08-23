6.3 ملايين دولار ثمن سيارة جيمس بوند

المصدر: واشنطن - د ب ا

شهدت صالة مزادات «سوذبيز» الأمريكية بيع إحدى سيارات شركة صناعة السيارات الفارهة «أستون مارتن» والتي ظهرت في أحد أفلام سلسلة جيمس بوند التي حملت عنوان «غولدن فنغر» مقابل 6.385 ملايين دولار.

وقد حظيت السيارة بتصفيق حاد عند عرضها أمام المشاركين في المزاد بحضور ولي العهد البريطاني الامير تشارلز أمير ويلز، والممثل دانيال كريغ الذي أدى شخصية جيمس بوند.

وبحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات، فإن التصفيق للسيارة جاء أول مرة عندما ظهرت سيارة جيمس بوند السابقة على المسرح المقام في فندق بورتولا بلاز، بعد عرض لقطات قصيرة من الفيلم الذي ظهرت فيه السيارة.

وبدأت المزايدة بسرعة حيث حاول 6 مزايدين الفوز بالسيارة سواء، حيث عرض أحد المزايدين 4.5 ملايين دولار، ليعرض مزايد آخر 5 ملايين دولار، لتهدأ المزايدة قليلاً وتقل المبالغ التي يتم إضافتها إلى السعر. واستغرق المزاد حوالي 5 دقائق قبل استقرار المزاد على الفائز.

يذكر أن السيارة «أستون مارتن دي.بي.5» تم إنتاجها لفيلم «جولدن فنجر»، حيث تم تزويدها بمدفع آلي وطبقة مصفحة ونظام ملاحي وأدوات أخرى.