سيارة كهربائية جديدة من «هيونداي»

المصدر: سول - د ب أ

كشفت «هيونداي موتور» النقاب عن مشروع تطوير نموذج اختباري لسيارة كهربائية جديدة قبل مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات الشهر المقبل، حيث من المقرر أن تكشف فيه رسمياً عن هذا النموذج.

ومن المنتظر أن يتبنى النموذج الاختباري «45» للسيارة الكهربائية توجهات الجيل الجديد من تصميم سيارات «هيونداي» المعروف باسم «اللمسة الرياضية» والذي يتحدد من خلال التناغم بين العناصر الأربعة الرئيسية لتصميم السيارة وهي التناسب والهيكل والنمط والتكنولوجيا، بحسب ما ذكرته «هيونداي موتور» في بيان نشر اليوم. ونقلت وكالة يونهاب عن بيان الشركة القول إن تفاصيل النموذج الاختباري للسيارة الكهربائية الجديدة ستنشر خلال معرض فرانكفورت الدولي للسيارات والذي ينطلق يوم 10 سبتمبر المقبل.

كما ذكرت «هيونداي» أنها تعتزم الكشف عن النسخة الجديدة كلياً من السيارة «آي 10» والفئة الأعلى أداء «آي 10 إن لاين» وسيارة سباق كهربائية خلال فاعليات أكبر معرض سيارات في العالم.