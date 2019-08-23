نسخة غير تقليدية من «تويوتا كورولا»

المصدر: طوكيو - د ب أ

رغم أن السيارة «تويوتا كورولا» معروفة بمظهرها التقليدي المحافظ، فإن الشركة اليابانية طورت نسخة خاصة جديدة وغير تقليدية من السيارة الشهيرة على أمل تغيير هذه النظرة، فمع طرح موديل 2020 من السيارة «كورولا» سواء الصالون أو الهاتشباك، طرحت «تويوتا موتور كورب» فئة خاصة من الطراز باسم «نايت شيد إيدشن» مع لمسات خارجية داكنة، كما تمت إضافة تحديثات أخرى للسيارة «كورولا هاتشباك».

وتتميز «تويوتا كورولا نايت شيد» بالعديد من السمات الخارجية، بدءاً من المقدمة المسطحة وحتى عتبات الأبواب وأغطية المرايا وماص التصادم الخلفي. وتضيف الفئة «كورولا هاتشباك نايت شيد» سمات إضافية إلى المصابيح، كما تحتوي السيارة على عجلات سوداء مقاس 18 بوصة.

ويمكن للمشترين الاختيار من بين 3 ألوان للسيارة «نايت شيد» الصالون، وهي الأبيض والفضي الكلاسيكي المعدني والأسود الرملي المتلألئ.

وفي فئة الهاتشباك يوجد اللون الأسود الليلي المعدني.