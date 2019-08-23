«فولكسفاجن» تتجه لسيارات بلا انبعاثات

المصدر: هانوفر - د ب أ

أعربت شركة «فولكسفاجن» الألمانية لصناعة السيارات عن أملها في تقديم صورة حقيقية وصديقة للبيئة بشكل أكبر عقب فضيحة الديزل التي ترجع لعام 2015. وأكد المدير التسويقي للشركة، رالف براند شتاتر، أن فولكسفاجن تتجه حالياً إلى إنتاج سيارات للجميع بدون انبعاثات.

وأضاف أن هدف الشركة هو أن تصبح رائدة عالمية في السيارات الكهربائية بمبيعات سنوية تصل إلى مليون سيارة كهربائية بحلول 2025. وتأمل «فولكسفاجن» أن يحقق الموديل الكهربائي بالكامل «أي دي دوت 3» نفس مستوى الشعبية الدولية للبيتل والجولف.

وأكد براند شتاتر تغيير هوية فولكسفاجن التجارية بالوضع في الاعتبار السيارات الكهربائية. وتعد تلك أول عملية إعادة تصميم للشعار منذ 2012. وبدأت الشركة العمل على إعادة صياغة علامتها في أكتوبر 2015، بعد فضيحة الانبعاثات التي هزت الشركة.

وفي سبتمبر 2015، أثبتت هيئة أمريكية معنية بالبيئة أن «فولكسفاجن» استخدمت برنامجاً في سياراتها التي تعمل بالديزل يسمح بالتلاعب في اختبارات الانبعاثات.