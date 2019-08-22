«وول مارت» تقاضي «تيسلا» بسبب احتراق لوحة طاقة شمسية

المصدر: بنتونفيل - د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أن سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية الكبرى «وول مارت» أقامت دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تيسلا» تقول فيها إن الألواح الشمسية التي تنتجها «تيسلا» كانت السبب في اشتعال الحريق في سبعة من متاجر السلسلة الأمريكية.

وذكرت تقارير أن «وول مارت» طالبت «تيسلا» بإزالة ألواح الطاقة الشمسية من أكثر من 240 موقعاً تابعة لسلسلة المتاجر مع دفع تعويضات عن الخسائر الناجمة عن الحرائق.

كانت «وول مارت» قد بدأت شراء ألواح الطاقة الشمسية من شركة «سولار سيتي» المملوكة للمستثمر الأمريكي إيلون ماسك مؤسس ورئيس «تيسلا» منذ عام 2010 وفي 2016 اشترت شركة «تيسلا» شركة ألواح الطاقة الشمسية.