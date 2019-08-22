«بولت» منافسة «أوبر» تطلق خدمة توصيل الطعام في أوروبا

المصدر: تالين - الوكالات

أطلقت «بولت» المنافسة لـ«أوبر» خدمة لتوصيل الطعام في تالين بإستونيا، حيث يقع مقرها الرئيسي، وأوضحت أنها ستوسع الخدمة إلى لاتفيا وليتوانيا وجنوب أفريقيا لاحقاً هذا العام قبل الانطلاق في المزيد من الأسواق في أوروبا وأفريقيا خلال 2020.

وتدخل الشركة الناشئة الإستونية ــ التي كانت معروفة مسبقاً باسم «تاكسيفاي» ــ مجالاً مزدحماً بالفعل بالمنافسين في سوق توصيل الطعام في أوروبا.

وأوضح مدير المنتج لدى الشركة «يفغيني كابانوف» في بيان صحافي أن استراتيجية «بولت» في مجال توصيل المواد الغذائية ستتمثل في الاعتماد على مستخدميها الحاليين البالغ عددهم 25 مليوناً وتقديم أسعار أقل مقارنةً بالمنافسين.

وذكرت الشركة أن خدمة توصيل الطعام ستكون متاحة من خلال تطبيق منفصل يسمى «بولت فوود».