«تسلا» تؤجر الألواح الشمسية للمنازل

المصدر: نيويورك - الوكالات

تعتزم «تسلا» الشهيرة بتصنيع السيارات الكهربائية عرض تأجير الألواح الشمسية لمالكي المنازل في 6 ولايات أمريكية هي أريزونا وكاليفورنيا وكونيتيكت وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيومكسيكو.وستبدأ تكلفة التأجير من 50 دولاراً شهرياً في كافة الولايات المذكورة ما عدا كاليفورنيا، حيث تبدأ التكلفة من 65 دولاراً في الشهر وأوضحت أن العملاء بإمكانهم إلغاء الإيجارات في أي وقت.

وذكرت «تسلا» أن أصغر الأنظمة يمكن أن يولد طاقة تتراوح بين 15 و19 كيلوواطًا في الساعة من متوسط الاستخدام اليومي في كاليفورنيا.

وبدأت «تسلا» بيع وتأجير الألواح الشمسية عقب استحواذها على «سولار سيتي» 2016 مع تمديد عقود الإيجارات من 10 إلى 20 عاماً.