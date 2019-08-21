سيئول نحو فرض غرامة على «فولكسفاغن» و«بورشه»

المصدر: سيئول - أ ف ب

أعلنت كوريا الجنوبية أمس أنها ستفرض غرامة على شركتي «فولكسفاغن» و«بورشه» الألمانيتين لصناعة السيارات، وستتقدم بشكوى جنائية ضدّهما على خلفية تزويد عدد من طرازاتهما بـ«أجهزة غير مشروعة» للاحتيال على اختبارات قياس نسب الانبعاثات الملوّثة.

وقالت وزارة البيئة إن أكثر من 10 آلاف سيارة باعتها «فولكسفاغن» و«بورشه» في كوريا الجنوبية بين مايو 2015 ويناير 2018 كانت مزّودة بأجهزة تخفي إصدارها انبعاثات أكسيد النيتروجين أعلى بعشرة أضعاف من المعايير القياسية المعتمدة.

وأعلنت الوزارة أن تراخيص ثمانية طرازات من بينها «آودي ايه 6» و«فولكسفاغن تواريغ» و«بورشه كايان» ستلغى وستفرض غرامة مالية على الشركتين قدرها 11.5 مليار وون (9.5 ملايين دولار).

وقال مسؤول في الوزارة «ننوي مواصلة التصدي بحزم للتلاعب بانبعاثات الغازات في المستقبل».