"مازيراتي" تالفة مملوكة لسعودي في أشهر مزاد عالمي بسعر خيالي

المصدر: البيان الإلكتروني

تُعرض في مزاد "سوذبي" العالمي منتصف أغسطس القادم سيارة "مازيراتي جي تي 5000 كوبية" نادرة موديل 1961، بسعر ابتدائي يتراوح بين 500 -700 ألف دولار.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "عكاظ " فإن السيارة نادرة جداً حيث صنع منها 34 نسخة فقط، واشتراها مواطن سعودي من عشاق السيارات يُدعى ربيعان الربيعان، ويبدو أنها تعطلت وبقيت مهملة أمام منزله لعشرات السنين، وكانت مهددة بالإزالة حيث كتب على جانبها بالطلاء “تالفة”.

وبعد وفاة الربيعان قرر أبناؤه المحافظة عليها، ولاحقاً قرروا عرضها للبيع، لتظهر السيارة في مزاد “سوذبي” أحد أشهر المزادات العالمية.

ويُتوقع أن تجذب السيارة اهتمام الكثيرين من هواة جمع السيارات.