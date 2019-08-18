الصين تشغل أول طريق ذكي متصل بالإنترنت لاختبارات القيادة الذاتية

المصدر: جينان - شينخوا

بدأ تشغيل أول طريق سريع ذكي متصل بالإنترنت في الصين بمقاطعة شاندونغ شرقي البلاد، حيث أجريت اختبارات القيادة الأوتوماتيكية.

وقالت مجموعة «تشيلو» لتطوير المواصلات، إن قسم الاختبار الذي يبلغ طوله 26 كيلومتراً يلبي ظروف الاختبار تماماً، حيث توجد به ثلاثة أنفاق وثلاث بوابات تحصيل رسوم وجسر، بالإضافة إلى عديد من المنحدرات، حيث يحاكي ظروف الطرق الحقيقية.

وأظهر المختبرون سيناريوهات تطبيق الطريق السريع الذكي بما فيها اختبارات الطريق لأنواع المركبات المتصلة الذكية واختبارات التشغيل لوحدات الاستشعار الذكية على جانب الطريق مثل رادارات الليزر والموجات القصيرة والمراقبة شاملة الرؤية بالفيديو وأجهزة استشعار الطريق، فضلاً عن مراقبة الطقس وعلامات المرور الإرشادية الذكية.

وقال تشاو شيانغ موه، نائب رئيس جامعة تشانغآن والخبير البارز في هندسة المعلومات المرورية ومراقبتها، إن السوق القادمة ذات الإمكانات الضخمة والقيادة الذاتية ستحدث تغييرات عميقة في صناعة النقل.