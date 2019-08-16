جاكوار «آي بيس» تدعو لتعريف جديد لكلمة «سيارة»

المصدر: دبي ـ البيان

تقود جاكوار حملة تدعو قاموس أوكسفورد الإنجليزي وموقع «قواميس أوكسفورد» لتغيير التعريف الرسمي الذي يقدمانه عبر الإنترنت لكلمة «سيارة». وكانت سيارة آي- بيس، أول سيارة كهربائية بالكامل متعددة الأغراض مرتفعة الأداء، حازت على لقب سيارة العام العالمية وسيارة العام الأوروبية في 2019، لكن السيارة عديمة الانبعاثات لا يمكن لغوياً اعتبارها «سيارة».

ويعرف قاموس أوكسفورد الإنجليزي، القاموس التقليدي الرئيسي للغة الإنجليزية، «السيارة» على أنها «مركبة للطرقات تعمل بمحرك (عادة محرك احتراق داخلي) مصممة لحمل السائق وعدد صغير من الركاب، ولها عادة عجلتان أماميتان وعجلتان خلفيتان، خصوصاً للاستخدام الخاص أو التجاري أو الترفيهي». فيما يقول تعريف موقع «قواميس أوكسفورد»، الذي يجمع عدة مواقع قواميس إلكترونية وتصدره دار نشر جامعة أوكسفورد، أن السيارة هي «مركبة للطرقات، عادة بأربع عجلات، تعمل بمحرك احتراق داخلي، وقادرة على حمل عدد قليل من الأشخاص».

ولتصحيح هذا الوضع، قدمت جاكوار طلباً رسمياً لكل من قاموس أوكسفورد الإنجليزي وموقع «قواميس أوكسفورد» لتحديث التعاريف، بحيث تتضمن الأشكال المختلفة من مجموعات نقل الحركة، بما فيها السيارات الكهربائية.

وقال ديفيد براون، رئيس لجنة التسميات في «جاكوار لاند روڤر»: نحتاج للكثير من الوقت والتفكير عند اختيار اسم أي مركبة أو تكنولوجيا جديدة لنضمن أن يكون ملائماً للمستهلك، ومن المفاجئ أن هذا التعريف غير محدّث إلى حد ما.

لهذا ندعو قاموس أوكسفورد الإنجليزي و«قواميس أوكسفورد» لتحديث هذا التعريف على الإنترنت بحيث يعكس النقلة الحاصلة من محركات الاحتراق الداخلي إلى مجموعات نقل الحركة الأكثر استدامة.

ويعتبر قاموس أوكسفورد الإنجليزي مرجعاً للغة الإنجليزية مقبولا على نطاق واسع، فهو دليل لا نظير له بالنسبة لمعاني وتاريخ ولفظ أكثر من 600,000 كلمة في الماضي والحاضر في مختلف أنحاء العالم المتحدثة بالإنجليزية.