تراجع مبيعات السيارات في الهند

المصدر: نيودلهي - الوكالات

تراجعت مبيعات سيارات الركاب في الهند للشهر التاسع على التوالي، إذ انخفضت 31% خلال يوليو، مسجلة أسوأ هبوط شهري في أكثر من 18 عاماً.

وقال المدير العام لرابطة مصنعي السيارات الهندية «فيشنو ماثور» لـ «سي إن إن»: «هذا نوع عميق من الركود الذي يؤثر على كل قطاع من قطاعات الصناعة».

يذكر أن الهند كانت نقطة مضيئة بالنسبة لشركات صناعة السيارات حتى وقت قريب، إذ ارتفعت المبيعات السنوية لسيارات الركاب بنحو 33% خلال السنوات الخمس الماضية، واستثمرت كبرى الشركات، مثل «هيونداي» ووحدتها التابعة «كيا»، مليارات الدولارات لتوسيع نطاق وجودها في البلاد.