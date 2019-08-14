«العربية للسيارات» تقدّم تجربة القيادة الأولى لــ«إنفينيتي QX50»

المصدر: دبي- البيان

قدمت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، تجربة القيادة الأولى مع سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة كلياً التي جاءت ثمرة أبحاث طويلة واستخدام أكثر الابتكارات التكنولوجية تطوراً، لتكون اليوم الخيار المفضل لدى العملاء نظراً لأدائها القوي وكفاءتها في استهلاك الوقود ومزاياها الاستثنائية.

ومن أبرز التقنيات المستخدمة في سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة محرك VCـ تيربو الذي يعتبر واحداً من أكثر محركات الاحتراق الداخلي تقدماً في العالم، وهو حصيلة ما يزيد على 20 عاماً من الأبحاث والتطوير، حيث يجمع أعلى مستويات الأداء مع خفض الانبعاثات وكفاءة استهلاك الوقود.

ويعتبر محرك VCـ تيربو إنجازاً هندسياً في عالم السيارات، حيث يوفر قوة محرك البنزين عالي الأداء سعة 2,0 لتر مع مستوى عالٍ من الكفاءة، في الوقت نفسه ليوفر استجابة فورية لمتطلبات السائقين أثناء القيادة؛ إذ يقوم المحرك تلقائياً بتحديد نسبة الضغط الأنسب للحصول على أقصى قوة تسارع أو الكفاءة المطلقة في استهلاك الوقود. ويوفر المحرك استهلاك وقود بنسبة تفوق 27٪، وتبلغ قوته 268 حصاناً.